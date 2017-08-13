«نزاهه» تهدد المتورطين في توظيف أقاربهم: لن نتراجع عن نشر قضاياكم

تواصل – الرياض:

هددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بفضح المسؤلين المتورطين في قضايا فساد توظيف أقاربهم، في الجهات التي يعملون بها.

وأكد المتحدث باسم (نزاهة) عبدالرحمن العجلان، أن الهيئة لن تتراجع عن نشر قضايا فساد توظيف المسؤولين أقاربهم، في الجهات التي يعملون بها، في وسائل الإعلام، «إذا ثبت أن هناك بؤرة فساد».

ووفقا لـ “عكاظ” فقد أوضح “العجلان” أن مكافحة الفساد لن تنجح إلا بتعاون جميع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمواطن، والمقيم، لافتا إلى أن الهيئة ستطلق خطة العام القادم لدراسة أهم القضايا، والتعامل معها.

وكانت «نزاهة» طالبت الممارسين الصحيين أخيرا، بالتقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة بأخلاقيات المهنة، والإفصاح عن مجالات تضارب المصالح.