 عاجل: عودة  الإعلامي «جمال خاشقجي» لكتابة المقالات والتغريد في «تويتر» | صحيفة تواصل الالكترونية

عودة  الإعلامي «جمال خاشقجي» لكتابة المقالات والتغريد في «تويتر»

0
عودة  الإعلامي «جمال خاشقجي» لكتابة المقالات والتغريد في «تويتر»

تواصل – خاص

أعلن الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، عودته إلى نشاطه في كتابة المقالات، ونشر التغريدات في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد غياب طويل.

ونشر “خاشقجي”، تغريدة له فجر اليوم الأحد، قال فيها: “أعود للكتابة والتغريد، الشكر لمعالي وزير الإعلام، لمساعيه الطيبة، والشكر والولاء متصلان لسمو ولي العهد”.

وأضاف “خاشقجي” في تغريدته: “لا كُسر في عهده قلمٌ، حر ولا سكت مغرد”.

وفيما يلي نص تغريدة “خاشقجي”:

تغريدة “خاشقجي” بعودته للكتابة و”تويتر” حظيت باهتمام كبير من متابعيه ونشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حظيت برد 695 ، وأعاد تغريدها أكثر من 1300، وفضلها 618 في ساعتين فقط.

وكان أول ترحيب بعودة خاشقجي من الكاتب والمحلل الاقتصادي برجس بن حمود البرجس، ورد عليه “خاشقجي بالقول : “أشكرك أخي برجس، وأشكر كل من هنئني، نعم ليفرج الله كرب الجميع، فلا يجوز ان يحجر رأي احد مهما اختلف، فتعدد الآراء  إثراء واجتهاد يفيد المسئول.”

وكانت أخر تغريدة لجمال خاشقجي بتاريخ  ١٨ نوفمبر، ٢٠١٦، قال فيها:

وجاءت عودة خاشقجي للكتابة والتغريد عبر “تويتر”، بعد أسابيع من تسرب أنباء غير مؤكدة عن مغادرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ بغية الاستقرار بها.

شاهد ايضا

المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة: إحالة الدكتور على الربيعي للجنة مخالفات النشر

المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة: إحالة الدكتور على الربيعي للجنة مخالفات النشر

عمليات الخفجي المشتركة تؤكد خلو مرافقها من التسرب النفطي

عمليات الخفجي المشتركة تؤكد خلو مرافقها من التسرب النفطي

صقور القوات الجوية الملكية تحلق في سماء مالطا

صقور القوات الجوية الملكية تحلق في سماء مالطا

المدينة.. السيطرة على حريق ناقلة وقود وإصابة قائدها

المدينة.. السيطرة على حريق ناقلة وقود وإصابة قائدها

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>