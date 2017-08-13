عودة  الإعلامي «جمال خاشقجي» لكتابة المقالات والتغريد في «تويتر»

تواصل – خاص

أعلن الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، عودته إلى نشاطه في كتابة المقالات، ونشر التغريدات في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد غياب طويل.

ونشر “خاشقجي”، تغريدة له فجر اليوم الأحد، قال فيها: “أعود للكتابة والتغريد، الشكر لمعالي وزير الإعلام، لمساعيه الطيبة، والشكر والولاء متصلان لسمو ولي العهد”.

وأضاف “خاشقجي” في تغريدته: “لا كُسر في عهده قلمٌ، حر ولا سكت مغرد”.

وفيما يلي نص تغريدة “خاشقجي”:

اعود للكتابة والتغريد، الشكر لمعالي وزير الاعلام لمساعيه الطيبة والشكر والولاء متصلان لسمو ولي العهد لا كُسر في عهده قلمٌ حر ولا سكت مغرد . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) August 12, 2017

تغريدة “خاشقجي” بعودته للكتابة و”تويتر” حظيت باهتمام كبير من متابعيه ونشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حظيت برد 695 ، وأعاد تغريدها أكثر من 1300، وفضلها 618 في ساعتين فقط.

وكان أول ترحيب بعودة خاشقجي من الكاتب والمحلل الاقتصادي برجس بن حمود البرجس، ورد عليه “خاشقجي بالقول : “أشكرك أخي برجس، وأشكر كل من هنئني، نعم ليفرج الله كرب الجميع، فلا يجوز ان يحجر رأي احد مهما اختلف، فتعدد الآراء إثراء واجتهاد يفيد المسئول.”

أشكرك اخي برجس وأشكر كل من هنئني، نعم ليفرج الله كرب الجميع ، فلا يجوز ان يحجر رأي احد مهما اختلف فتعدد الاّراء اثراء واجتهاد يفيد المسؤول . https://t.co/KynB4FbQho — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) August 13, 2017

وكانت أخر تغريدة لجمال خاشقجي بتاريخ ١٨ نوفمبر، ٢٠١٦، قال فيها:

الجارديان : اكتشاف نفطي هائل بتكساس ، لعله الاكبر في تاريخ امريكا .

https://t.co/Aag87ZxqAl — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 18, 2016

وجاءت عودة خاشقجي للكتابة والتغريد عبر “تويتر”، بعد أسابيع من تسرب أنباء غير مؤكدة عن مغادرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ بغية الاستقرار بها.