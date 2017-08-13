بالفيديو.. سيارة مسرعة تدهس متظاهرين «عمدًا» بولاية فيرجينيا الأميركية

تواصل – وكالات:

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور لسيارة تدهس حشدا من المتظاهرين خلال اشتباكات بين أنصار اليمين المتطرف ومناهضين لهم في بلدة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا الأميركية.

وحسب تقارير أولية فقد لقي شخص واحد مصرعه وأصيب 19 آخرون بجراح متفاوتة وصف بعضها بالخطير جدا، ولم ترد تفاصيل على الفور بشأن المسؤل عن تلك السيارة التي بدا أنها دهست بشكل متعمد الكثير من المتظاهرين.

واحتشد الآلاف من أنصار اليمين المتشدد في إحدى البلدات الصغيرة بالولاية لإظهار قوتهم وعرض الأعداد الكبيرة للمؤيدين لأفكارهم المتشددة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأميركية.

وفي المقابل احتشد معارضو العنصرية ومناهضو الفكر المتطرف لمواجهة اليمين أو من يطلق عليهم “القوميين”، فيما يخشى أن تتحول مثل هذه المظاهرات لاشتباكات عنيفة بين الجانبين.

وأعلن حاكم ولاية فيرجينيا، وضع قوات الحرس الوطني في الولاية، على أهبة الاستعداد تحسبًا لوقوع اشتباكات عنيفة بين أنصار اليمين المتشدد، والجماعات المناهضة للعنصرية، بينما أكدت الشرطة أنها تقوم بالتحقيق في الحادث.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا إلى الوحدة، وقال في تغريدة “يجب أن نتحد جميعا وأن ندين كل أشكال الكراهية .. هذا النوع من العنف ليس له مكان في أميركا. دعونا نتحد”.