قمع «إلكتروني».. الجيش الهندي يلجأ لاستخدام «الروبوتات» في كشمير

تواصل – سامر محمد:

من المقرر أن يستخدم الجيش الهندي قريبا روبوتات مصنعة محليا قادرة على إيصال الذخيرة للمواقع المطلوبة، وذلك في جامو وكشمير ضد المسلحين الذين تصفهم الهند بالإرهابيين والانفصاليين.

وأشارت صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية إلى أن مقترح الجيش باستخدام الروبوتات في جامو وكشمير دليل على اتساع نطاق تحرك المسلحين من الأدغال والمناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.

وأضافت أن تلك الروبوتات ستتكون من عدة أنظمة تشمل كاميرات مراقبة وإرسال تصل مداها إلى 200 متر، ويستخدم الجيش الهندي حاليا مركبات منتجة محليا يتم التحكم فيها عن بعد من نوع “داكش” من أجل التعامل مع العبوات الناسفة، وبإمكان تلك المركبات الصغيرة الصعود وبها بطارية تستمر 3 ساعات، ويمكن التحكم فيها من مسافة 500 متر، فضلا عن إمكانية حملها لـ20 كيلو جرام من المستلزمات.

تجدر الإشارة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت نشاطا مكثفا من قبل مسلحي كشمير الرافضين للاحتلال الهندي في ظل اتساع التأييد الشبابي لهم، مما دفع الجيش الهندي لتوسيع نطاق القمع والترهيب ضد المتظاهرين السلميين والمسلحين الرافضين للحكم الهندي للإقليم.