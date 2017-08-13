وكيل وزارة الحج يكشف ملابسات وفاة حاجة عراقية سقطت من شرفة فندق بالمدينة

تواصل – المدينة:

أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة الأستاذ محمد البيجاوي، أن السيدة العراقية التي وقعت من الشرفة الخشبية المعدة للزينة بفندق مودة بالمدينة المنورة، تدعى آية مجيد محمد، في العقد الخامس من العمر، وأنها كانت تقوم بنشر ملابسها مستخدمة في ذلك كرسياً للوصول الى الرواشين العالية مما جعلها تنزلق وتقع على الزينة الخشبية ومن ثم إلى الأرض خارج الفندق مما أدى إلى وفاتها في الحال.

وأضاف، أنه لا صحة لما أثير حول انتحارها أو أن هناك شبهةً جنائية وراء سقوطها، داعياً لها بالرحمة والمغفرة وأن يتقبلها الله قبولاً حسناً بحسب صحيفة ‘‘الجزيرة‘‘.

وأضاف، بإن رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقي الدكتور خالد العطية، قام بزيارة لمكتب وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة، وأكد له أن وفاة الحاجة العراقية جاء نتيجة لحادث عرضي أثناء قيامها بنشر ملابسها على شرفة خشبية عالية معدة للزينة، وقدم جزيل شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على جهودها الواضحة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدا أن الحجاج العراقيين ينعمون بالراحة والسكينة لإداء نسكهم شأنهم في ذلك شأن بقية ضيوف الرحمن من كل أقطار الأرض.