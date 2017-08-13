المدينة.. السيطرة على حريق ناقلة وقود وإصابة قائدها

تواصل – أحمد الحربي:

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، عصر اليوم، من السيطرة على حريق نشب في مقدمة شاحنة وقود في إحدى المحطات الواقعة في مركز العشاش التابع لمحافظة خيبر في الطريق الرابط بين المدينة المنورة ومنطقة تبوك.

وقال المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني‘‘إن بلاغا ورد عند الساعة 6:38م، من عصر السبت الموافق ١١/٢٠/ ١٤٣٨ هـ، يفيد بوقوع حادث حريق ناقلة داخل حرم إحدى المحطات بقرية سمحة ٣٠ كم عن مركز العشاش التابع لمحافظة خيبر‘‘.

وأضاف: على الفور تم توجيه الفرق للموقع، وعند الوصول اتضح بأن الحادث وقع في كابينة الناقلة داخل حرم المحطة وحمولتها من مادة القار، وتم التعامل مع الحالة والسيطرة عليها -ولله الحمد- من قبل الفرق.

وبين الجهني، أن الحادث نتج عنه احتراق كامل الكابينة، وإصابة قائد المركبة (فلبيني الجنسية) بالعقد الرابع، والذي تم إخراجه من قبل المواطنين قبل وصول الدفاع المدني، وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى.