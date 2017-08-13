صقور القوات الجوية الملكية تحلق في سماء مالطا

تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في معرض مالطا الدولي الخامس والعشرين للمرة الأولى، ما يعد اعترافا بالقدرات والمهارات المبهرة لفريق الاستعراضات الجوي صقور السعودية.

وقال موقع “لايف إن مالطا”: ‘‘إن صقور المملكة تحلق بنجاح لمدة 19 عامًا، وتمكنت من الحصول على اثنين من الجوائز في هذه الفترة، بما في ذلك تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية‘‘.

واستعرض الموقع الناطق بالإنجليزية تاريخ تأسيس فريق الصقور السعودي في عام 1998، مشيرًا إلى أنه يتكون من سبع طائرات تم تعديلها بشكل خاص من طراز بي هوك Mk65، مزودة بمولدات الدخان.

وأضاف: قام الفريق بأداء استعراضات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأثاروا مؤخرا الإعجاب في المملكة المتحدة والنمسا وإيطاليا وبلجيكا واليونان، وحتى يومنا هذا، يحملون- أيضا- الرقم الأكبر في سجل جينيس العالمي لأكبر رسم في السماء بدخان طائراتهم؛ حيث استخدمت الطائرات السبعة مولدات الدخان الملونة على متنها رسم شعارها في السماء.

ويعد الصقور السعوديون ثالث فريق يتم تأكيد مشاركته في النسخة الخامسة والعشرين من معرض مالطا الدولي للطيران، الذي أكد أيضا مشاركة النجوم التركية وفرق بيسي-7 السويسرية.

وسيضم المعرض أكثر من 40 طائرة مختلفة تشارك في شاشات العرض الثابتة والطائرة، وتضم القائمة حتى الآن سبع دول مختلفة.