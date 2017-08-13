«العمل» تكشف المدة الفعلية للعمالة المؤقتة خلال موسم الحج

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة العمل والتنمية‏ الاجتماعية، أمس السبت، عن المدة المحددة لعقد العمل المؤقت في موسم الحج.

وذكرت “العمل” عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه يجب ألا تتجاوز مدة عقد العمل المؤقت في موسم الحج أكثر من (90) يومًا بأي حال من الأحوال.

وأطلقت وزارة العمل نافذة إلكترونية لخدمة العمل المؤقت في موسم الحج، بهدف تسهيل وتشجيع مشاركة السعوديين بالعمل عن طريق سوق عمل إلكتروني، يجمع المنشآت، تتبع بوابة “أجير” الإلكترونية، تحت مسمى خدمة التعاقد المباشر، لتتيح لأصحاب المنشآت المصرح لها بالعمل في موسم الحج بعرض فرص العمل الشاغرة لديها خلال الموسم على البوابة الإلكترونية، كما تتيح للباحث عن العمل استعراض تلك الفرص، والتقديم على فرص العمل المناسبة له.