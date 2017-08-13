عسير.. مناشدات للرقابة على المتنزهات وحمايتها من المخلفات

تواصل – فريق التحرير:

دعا عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتدخل الرقابة والجهات المعنية للحد من الإهمال الذي يشوب الحدائق والمتنزهات في منطقة عسير، وحث الزوار على إلقاء مخلفاتهم في الأماكن المخصصة، وذلك تزامنا مع الحملة التي أطلقتها أمانة المنطقة في الأيام القليلة الماضية تحت شعار «النظافة دين وخلق» دشنها وشارك فيها نائب أمير المنطقة الأمير منصور بن

مقرن.

ورفع الفنان التشكيلي «عبدالله شاهر» صورة على «تويتر» قال ‘‘إنها لمتنزه ومطل «الحبلة»، وتظهر الصورة بقايا مخلفات السياح والزوار، بشكل يسيء للمكان وطبيعته‘ الساحرة بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

ولفت «شاهر» إلى أن الزائر يستمتع بطبيعة المكان دون أن يحافظ عليه، ما يستوجب تدخل الجهات المعنية لحماية هذه المتنزهات الطبيعية من التشوهات الجائرة.