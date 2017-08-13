 المدينة.. الإطاحة بعمالة وافدة يعبئون مياه مغشوشة بعد خلطها ببودرة مجهولة المصدر | صحيفة تواصل الالكترونية

المدينة.. الإطاحة بعمالة وافدة يعبئون مياه مغشوشة بعد خلطها ببودرة مجهولة المصدر

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المدينة.. الإطاحة بعمالة وافدة يعبئون مياه مغشوشة بعد خلطها ببودرة مجهولة المصدر

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم (الجمعة)، عمالة وافدة استغلت موقعاً بالمدينة المنورة لتعبئة مياه عادية في عبوات خاصة بالمياه المقطرة؛ لإيهام المستهلكين أنها مياه مقطرة أصلية بعد خلطها ببودرة مجهولة المصدر وإغلاقها.

وأوضحت، أن عدد العبوات التي ضبطها مراقبو الوزارة يقدر بمائتين وعشرين ألف عبوة، ما بين عبوات فارغة وجاهزة للتعبئة وعبوات معبأة وجاهزة للتوزيع.

وأشارت الوزارة، إلى أن عملية الضبط جاءت بعد بلاغ قدمه أحد المواطنين، ولافتة إلى أنها استدعت مالك الموقع لإكمال الإجراءات النظامية.

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