 43 ضابطًا أمريكا يتعرفون على قيم وثقافة عبر «هدية عالم» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

43 ضابطًا أمريكا يتعرفون على قيم وثقافة عبر «هدية عالم» (صور)

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43 ضابطًا أمريكا يتعرفون على قيم وثقافة عبر «هدية عالم» (صور)

تواصل – تبوك:

نظم برنامج ‘‘هدية عالم‘‘ برنامجًا مكثفا تحت عنوان “اليوم الثقافي السعودي” في تمرين القائد المتحمس للجانب الأمريكي 2017 في مدينة تبوك وذلك بالشراكة مع الشؤون الدينية للقوات البرية بوزارة الدفاع.

استفاد من البرنامج “43” ضابطًا أمريكيًا تعرفوا على جوانب مهمة من القيم النبيلة والثقافة الأصيلة في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن برنامج “هدية عالم” التابع لمكتب الدعوة بالبطحاء، متخصص في إقامة برامج ثقافية للضيوف المؤثرين في المملكة، تشمل عدة برامج ومحاضرات ومعارض تراثية وثقافية وركوب الإبل، والتعريف بالإسلام وسماحته، وكذلك التعريف بالمملكة العربية السعودية وثقافتها وتقاليدها، تم تقديم هدية عالم لجميع المشاركين.

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