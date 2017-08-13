مبتعث يحصل على لقب «القائد» في جامعة أمريكية.. لهذا السبب؟

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منحت جامعة بنسلفانيا طالبا سعوديا لقب “القائد”، لكلية البيري في حفل لتكريمه بمناسبة جده واجتهاده، بالإضافة إلى إنجازات أخرى حققها وذلك في حفل كبير حضره جميع مسؤولي الجامعة.

كان الطالب لبيد ألماني قد حصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات، والمالية، والاقتصاد، إلى جانب الإحصاءات كتخصص فرعي، وعرف الطالب باجتهاده وجده في الدراسة والحق العملي حتى أصبح زميلا وعضوًا في العديد من البرامج في الجامعة وخاصة التي تتعلق بالرياضيات.

وأثناء وجوده في ولاية بنسلفانيا، أجرى ألماني البحوث مع ديفيد شابيرو، أستاذ فخري في الاقتصاد، وباستخدام التحاليل المتعددة المتغيرات، كما بحث في الروابط بين معدلات الخصوبة والتعليم والعمر والعرق والمنطقة الجغرافية بين النساء في 29 بلدا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ويكمل الماني أطروحته تحت إشراف رسل كوبر، أستاذ الاقتصاد الليبرالي؛ لاستكشاف المصالح المتضاربة بين صناع القرار والمستثمرين في هذه الظاهرة على صعيد الاقتصاد الكلي من “الأموال الساخنة”؛ حيث يتم كسب الربح على المدى القصير من خلال استغلال اختلاف الفائدة أو أسعار الصرف في تدفق الأموال بين البلدان المختلفة.

وبالإضافة إلى إنجازاته الأكاديمية، عمل ألماني كمؤسس ورئيس لجمعية الأعمال في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا وهي منظمة يديرها الطالب مكرسة لتمثيل وتقاسم المصالح الاقتصادية والفرص المهنية في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا مع بنك بنسلفانيا. كما شغل منصب نائب الرئيس ومستشار التمويل الأصغر في كتائب رجال الأعمال العالمية، التي تقدم الاستشارات التجارية والمالية للمجتمعات الريفية في بنما وغانا.

بعد التخرج، يخطط الماني للدخول في القطاع المصرفي، ويعتزم متابعة الدكتوراه في الهندسة المالية لإعداده لمهنة التدريس والبحث على مستوى الجامعة.