 لا يصدق.. حليب الرضاعة الطبيعي علاج فعال لعلاج بشرة طفلة من لدغ الحشرات | صحيفة تواصل الالكترونية

لا يصدق.. حليب الرضاعة الطبيعي علاج فعال لعلاج بشرة طفلة من لدغ الحشرات

0
لا يصدق.. حليب الرضاعة الطبيعي علاج فعال لعلاج بشرة طفلة من لدغ الحشرات

تواصل – وكالات:

ابتكرت سيدة أمريكية طريقة لعلاج آثار لدغات الحشرات على جلد طفلتها، وذلك عن طريق غسل جلدها بالماء المضاف إليه حليب الرضاعة الطبيعي.

واكتشفت جيريكا كراثوول (27 عاماً) فائدة حليب الصدر الطبيعي عن طريق الصدفة، مما دفعها إلى تحضير كريم خاص لعلاج لدغات الحشرات، مكون من هذا الحليب مع زيت جوز الهند وفيتامين (أي)، والذي ساعد على تهدئة بشرة الطفلة الحساسة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتروي جيريكا كيف تعرضت طفلتها إليانا التي ولدت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، للدغات الحشرات، عندما كانت برفقتها خارج المنزل. وكانت قد قرأت على الإنترنت، عن خصائص الحليب البشري المهدئة، مما دفعها إلى تغطيس ابنتها في حوض الاستحمام مع كمية من حليبها قبل النوم، ومن المدهش أن لدغات الحشرات اختفت بالكامل في صباح اليوم التالي.

شاهد ايضا

فواكه صديقة لمرضى السكري.. تعرف عليها

فواكه صديقة لمرضى السكري.. تعرف عليها

احذر.. احتضان القطط الصغيرة قد يؤدي إلى وفاتك «دراسة»

احذر.. احتضان القطط الصغيرة قد يؤدي إلى وفاتك «دراسة»

صالحة للأكل.. العثور على كعكة فواكه عمرها 106 أعوام

صالحة للأكل.. العثور على كعكة فواكه عمرها 106 أعوام

خبيرة ألمانية: المدرسون لا يهتمون بمستخدمي اليد اليسرى

خبيرة ألمانية: المدرسون لا يهتمون بمستخدمي اليد اليسرى

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>