لا يصدق.. حليب الرضاعة الطبيعي علاج فعال لعلاج بشرة طفلة من لدغ الحشرات

تواصل – وكالات:

ابتكرت سيدة أمريكية طريقة لعلاج آثار لدغات الحشرات على جلد طفلتها، وذلك عن طريق غسل جلدها بالماء المضاف إليه حليب الرضاعة الطبيعي.

واكتشفت جيريكا كراثوول (27 عاماً) فائدة حليب الصدر الطبيعي عن طريق الصدفة، مما دفعها إلى تحضير كريم خاص لعلاج لدغات الحشرات، مكون من هذا الحليب مع زيت جوز الهند وفيتامين (أي)، والذي ساعد على تهدئة بشرة الطفلة الحساسة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتروي جيريكا كيف تعرضت طفلتها إليانا التي ولدت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، للدغات الحشرات، عندما كانت برفقتها خارج المنزل. وكانت قد قرأت على الإنترنت، عن خصائص الحليب البشري المهدئة، مما دفعها إلى تغطيس ابنتها في حوض الاستحمام مع كمية من حليبها قبل النوم، ومن المدهش أن لدغات الحشرات اختفت بالكامل في صباح اليوم التالي.