«السعودية لطب العيون» تنصح الحجاج بوقاية أعينهم من أشعة الشمس والغبار

تواصل – واس:

نصحت الجمعية السعودية لطب العيون، الحجاج الذاهبين لبيت الله الحرام بأن يحافظوا على سلامة عيونهم أثناء موسم الحج، بتجنب أشعة الشمس والغبار، مؤكدةً أن التعرض لهما يؤدي لإصابة العين بمرض “التهاب ملتحمة العين التحسسي”.

وتقول رئيسة لجنة التوعية الصحة وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب العيون الدكتورة عهود بنت عبد العزيز عويضة: ‘‘إن أعراض المرض تتمثل في الدموع الغزيرة واحمرار العينين مع الشعور بحكة شديدة‘‘ مضيفة أن أهم طرق الوقاية هي غسل الوجه والعينين بالماء البارد مع اتقاء أشعة الشمس بوضع النظارات الشمسية، وعند وجود تلك الشكوى تجب مراجعة أقرب مركز صحي بالمشاعر لوصف قطرات خاصة منها: القطرات المرطبة للعين والقطرات المضادة لحساسية العين وذلك حسب شدة الحساسية.

أما النوع الثاني الذي يمكن أن تتعرض له عيون الحجاج -تؤكد عويضة- هو “التهاب الملتحمة الجرثومي” والذي يأتي نتيجة تعرض العين إلى الغبار الشديد أو نتيجة لاستخدام أدوات الآخرين، وأعراض هذا المرض تظهر بشكل احمرار بالعينين مع وجود إفرازات صديدية والتصاق بالجفون عند الاستيقاظ من النوم صباحاً، وفي هذه الحالة أيضاً تجب مراجعة طبيب العيون بالمركز الصحي لوصف القطرات والمراهم، والمضادات الحيوية المناسبة، كما يجب على الحاج غسل العينين والابتعاد عن استعمال أدوات الغير.

وتنبه الدكتورة عهود، بشكل خاص المرضى المصابين بداء السكري من الحجاج بضرورة القيام بفحص الشبكية قبل التوجه لأداء مناسك الحج، مع الحرص على أخذهم أدوية السكر بكمية كافية لفترة الحج، واتباع الحمية المناسبة والمحافظة على ضبط نسبة السكر في الدم، مشددة على استخدام الأدوية في وقتها وجرعاتها بعناية كما وصفها لهم طبيب العيون المتخصص في الجلوكوما.

في السياق ذاته، ينصح رئيس لجنة العلاقات العامة وأستاذ العيون المساعد بجامعة طيبة الدكتور وسيم بن عبد العزيز عالم، مَن أُجريت لهم عمليات جراحية حديثة بالعين، بوضع غطاء (الواقي البلاستيكي) طوال فترة الحج لتجنب دخول الغبار للعين بقدر الإمكان، خوفاً من الإصابة بأي التهاب وحدوث مضاعفات لا قدر الله.

وتابع، من أكثر الأمراض التي تصيب العين شيوعاً في موسم الحج (جفاف العين) الذي يحدث بسبب نقص في دموع العين بسبب خلل في الغدة الدمعية وأحياناً لتعرضها لأشعة الشمس المباشرة.

وحثت الجمعية، على زيارة موقعها على الإنترنت، والاطلاع على كتيبات التوعية بأمراض العيون في طبعتها الحديثة www.sos.org.sa أو التواصل عبر تويتر saudiophtha أو بالفاكس 011-4634283 أو من تطبيق لعينيك التفاعلي من أي جوال.