مكة.. إزالة العديد من التعديات بـ«مخطط ولي العهد» في بلدية الشوقية

تواصل – فريق التحرير:

نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، حملةً جديدة لإزالة عدد من التعديات شملت شبوكاً وأحواشاً وغرفاً شعبية ودكات ومباني متعدية وبمساحات كبيرة.

وأوضح المهندس أكرم الحربي، مدير الإدارة الفنية ببلدية الشوقية، أن الحملة نفذت في مخطط ولي العهد رقم (1) وشملت عدة مواقع وتمت بمشاركة الرائد عبدالله رمزي الحربي، وبمساندة فرقة من شعبة المهمات والبحث الجنائي وعدد من منسوبي البلدية والمراقبين.

وقال: ‘‘إن المواقع المزالة شملت غرفاً عشوائية وأحواشاً مخالفة بمساحة حوالي (2) كيلو تقريباً‘‘ مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرق الميدانية التي خصصتها البلدية لهذا الغرض لمتابعة هذه المواقع باستمرار، والحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، وبمتابعة رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي.