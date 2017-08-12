«دير شبيجل»: إيران استفادت من الاضطرابات المستمرة في المنطقة منذ 15 عاماً

تواصل – سامر محمد:

رأت مجلة “دير شبيجل” الألمانية، أن إيران استفادت من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة منذ 15 عاماً والتي بدأت بالغزو الأمريكي للعراق في 2003م.

وأشارت إلى أن الغزو الأمريكي أسقط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وهو العدو السني طويل الأمد لإيران، وساهم سقوطه في تمكن الشيعة من السيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد.

وأضافت، أن إيران استغلت ما يُعرف بـ”الربيع العربي” لتقوية نفوذها في عدد من الدول العربية والدخول في صراع على النفوذ الإقليمي في المنطقة مع المملكة.

وتحدثت عن أن إيران قررت مبكراً دعم نظام بشار الأسد الذي لا يزال في السلطة رغم دمويته ضد شعبه، فسوريا مهمة لإيران من أجل دعم “حزب الله” اللبناني وبالتالي تأمين نفوذها حتى الحدود مع الكيان، مشيرة إلى أن إيران بهيمنتها على العراق وسوريا ولبنان شكلت هلالاً شيعياً.

ولفتت إلى أن الاتفاق النووي الموقع في 2015م يصب في صالح إيران، خاصة ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” هاجم مراراً إيران لفظياً ووقف بشكل علني في صف المملكة، إلا أن طهران من المتوقع أن تشهد انتعاشاً اقتصادياً طويل الأمد.