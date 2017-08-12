 شاهد.. كيف يهرب مستوطن صهيوني من «فلسطينية» حاولت طعنه؟ | صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. كيف يهرب مستوطن صهيوني من «فلسطينية» حاولت طعنه؟

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تواصل – متابعات

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية الطعن التي حاولت الفلسطينية فدوى نزيه القيام بها ضد مستوطن صهويني بمدينة القدس المحتلة ظهر اليوم.

وأظهر الفيديو، المستوطن الصهويني وهو يحاول الفرار هلعاً من أمام المرأة الفلسطينية التي لاحقته لكن محاولتها باءت بالفشل، قبل أن تقوم سلطات الاحتلال الصهيوني بإيقافها وإلقاء القبض عليها بتهمة محاولة طعن أحد المستوطنين.

ووجهت شرطة الاحتلال للسيدة “فدوى نزيه كامل درويش”، وهي أم لستة أبناء، اتهامًا بشأن محاولتها تنفيذ عملية طعن في منطقة باب العمود بالقدس، ما أسفر عن إصابة الشرطي بعدة جروح.

ومنذ نهاية عام 2015 وتشهد مدينة القدس وما حولها ما يعرف بانتفاضة السكاكين، رداً على الانتهاكات الصهيونية المتكررة ضد المسجد الأقصى وضد الفلسطينيين.

وأسفرت الأحداث التي تلت الانتفاضة وحتى الآن بحسب إحصائيات رسمية، إلى مقتل نحو 329 فلسطينيًا برصاص الجيش والمستوطنين، فيما قُتل نحو 30 إسرائيليًا وأمريكي وإريتري في عمليات طعن أو دهس نفذها أو حاول تنفيذها فلسطينيون.

 

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