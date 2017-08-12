سقوط طائرة حربية مصرية ومصرع قائدها شمالي البلاد

تواصل – وكالات:

لقي طيار مصري مصرعه، بعد أن سقطت طائرة تدريب حربية كان يستقلها، في محافظة الدقهلية بدلتا النيل.

وقال اللواء أيمن الملاح، مدير أمن محافظة الدقهلية، في بيان ‘‘إنه تلقى بلاغا من الأهالي بسقوط طائرة تدريب حربية في إحدى الأراضي الزراعية بمركز (منطقة) السنبلاوين التابع للمحافظة‘‘.

وأشار إلى أن قوة أمنية تواجدت على الفور في مكان سقوط الطائرة، وتبين مصرع قائدها، وتمت السيطرة على حريق شب فيها عقب سقوطها، دون إشارة إلى أسباب ذلك.

ونقلت صحيفة “الجمهورية” الحكومية اليوم عن مصدر أمني، أن الطائرة أقلعت من مطار شاوة الحربي بدلتا النيل، بقيادة ضابط في القوات الجوية، في تدريبات خاصة، وسقطت نتيجة لتعطل المحركات، ولم يصدر بيان من الجيش المصري حول الحادث حتى كتابة هذه السطور.

وسبق أن شهدت مصر حادثين مماثلين عام 2016 تسببا في مقتل 4 ضباط، أحدهما في 19 سبتمبر إثر سقوط طائرة تدريب عسكرية بمحافظة الشرقية، شمالي البلاد، والآخر في 28 يناير إثر سقوط طائرة عسكرية في قاعدة “فايد” بمحافظة الإسماعيلية، شمال شرق.