«الزعاق» يتوقع: المملكة تنتظر كسوفاً جزئياً وكلياً للشمس في هذه المواعيد

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توقع الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن المملكة لن شهد كسوفاً للشمس إلا بعد سنتين، وأن هناك كسوفاً كلياً ستتعرض له مناطقها الغربية بعد 12 عاماً، وآخر في المنطقة الشرقية بعد 64 عاماً، وفق الحسابات والتوقعات الفلكية.

وكتب الزعاق تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، جاء فيها: “لن نشاهد كسوفاً للشمس في السعودية إلا بعد سنتين.. سنشاهد كسوفاً كلياً للشمس بعد 12 سنة من غرب السعودية، ومن شرق السعودية بعد 64 سنة”.

جاء ذلك بعد التساؤلات التي تكاثرت حول تأثر المملكة بالكسوف الجزئي للشمس، والمنتظر خلال نهاية ذي القعدة الجاري، حيث قال باحثون وعلماء إن سكان الولايات المتحدة وأجزاء من الشرق الروسي والجزء الغربي من بريطانيا ستشاهده، مضيفين أن بعض الدول العربية ستشاهد هذا الكسوف خلال الغروب، منها المغرب وموريتانيا، وأوروبية، مثل إسبانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك، لكن منطقة الخليج لن تشاهده، حيث يتوقع أن يبدأ الكسوف الساعة 6:46 مساءً وينتهي الساعة 12:04 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة.