 الجهني: «رئاسة الهيئة» تحشد طاقاتها وإمكاناتها لخدمة حجاج بيت الله | صحيفة تواصل الالكترونية

الجهني: «رئاسة الهيئة» تحشد طاقاتها وإمكاناتها لخدمة حجاج بيت الله

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الجهني: «رئاسة الهيئة» تحشد طاقاتها وإمكاناتها لخدمة حجاج بيت الله

تواصل – فريق التحرير:

أكد الشيخ عبدالرحمن بن مهنا الجهني، وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتوعية والتوجيه، “أن جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أحد القطاعات التي تتشرف بالتكليف بخدمة الحجاج والمعتمرين”.

وقال الجهني في بيان له إن الرئيس العام للهيئة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وجه بتوفير الطاقات البشرية وإقامة المراكز التوجيهية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ومواقع استقبال الحجاج.

وكشف الجهني عن أن مجموع القوى العاملة التابعة للهيئة في موسم الحج بلغ (٩٠٠) شخص في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الحجاج بالقصيم، وذلك لتوعية الحجاج وتوجيههم وإرشادهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وفق المنهج الشرعي.

كما أوضح أن إجمالي المواد التوعوية الـمقروءة والمسموعة الصادرة عن الهيئة بلغت 6 ملايين و167 ألف مادة، لافتاً إلى أن رئاسة الهيئة استطاعت إحداث قفزات نوعية في هذا المجال، ولا أدل على ذلك من ارتفاع المؤشر الإحصائي للمنجزات في مجال رفع مستوى الأداء في خدمة ضيوف الرحمن من خلال وسائل متطورة وحديثة، وتقنية عالية الجودة بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة.​

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