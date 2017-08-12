«الصحة» تقرر: لا صرف لهذه المضادات الحيوية إلا بعد ملء نموذج موحد

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في خطوة من شأنها تحسين مستوى الالتزام ببروتوكولات استخدام المضادات الحيوية، قررت وزارة الصحة عدم صرف أي من المضادات التي تُستخدم في الوقاية خلال العمليات الجراحية إلا بعد ملء نموذج موحد، وزعته على صيدليات المستشفيات، ومن شأن هذا النموذج أن يمد الوزارة ببيانات منتظمة بداية كل شهر ميلادي.

وأصدر وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى تعميماً موجهاً لمديري المستشفيات يُلزمهم بتعبئة نموذج جديد للمضادات، أرفق في التعميم المرسل من الوزارة.

وأوضح أن الهدف من النموذج، ضمن خطوات عدة لتعميم تطبيق النماذج الطبية الموحدة المعتمدة من اللجنة المركزية للنماذج الطبية.

من جانبه أفاد رئيس قسم طوارئ النساء وغرفة الولادة بمستشفى اليمامة سابقاً الدكتور أحمد الأيوبي أن التعميم يهدف إلى اتباع التوصيات وتقليل المخاطر وتقليص هدر الاستخدام الذي يؤدي إلى تكوين المقاومة ضد المضادات الحيوية، لافتاً إلى أن أدلة الممارسات السريرية مهمة جداً في رفع المستوى، وتوحيد الاجتهاد وقياس المخرجات، مما يتماشى مع صلب مهمة الوزارة الإشرافية والرقابية.

وأشار إلى أن تقييد المضاد الحيوي الموصوف للمريض في النموذج من مهام الفريق الطبي وليس من مهام المريض، ولكن من المهم أن يشرح الطبيب وفريق التمريض للمريض الهدف من النموذج وتوعيته بضرورة الإفصاح عن كل الوصفات الطبية التي تلقاها، وأن إخفاء المعلومات أو عدم دقتها قد يتسبب بمشاكل في خطته العلاجية، بحسب “مكة”.