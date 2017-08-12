كيف ردت «منى بعلبكي» على قرار إنهاء خدماتها في المملكة؟

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في أول تعليق لها بعد إنهاء خدمتها بالمملكة، أكدت “منى بعلبكي المحاضِرة اللبنانية السابقة في جامعة الحدود الشمالية، أنها علمت بالقرار من وسائل الإعلام دون أن تبلغ رسمياً بذلك.

ووفقاً لصحيفة “النهار اللبنانية” فإن بعلبكي علمت من وسائل الإعلام أن المملكة، ألغت رخصة الممارسة الصحّية الصادرة لها من هيئة التخصصات الصحّية السعودية بعدما كانت صلاحية سريانها حتى تاريخ 11 كانون الثاني 2020، من دون أن تبلّغ بالقرار رسمياً.

وقالت بعلبكي: “الضجّة التي حصلت في لبنان كان لها تأثير كبير في ذلك القرار، ففكرة أنه كان لديّ يد في قتل المرضى رسخت في فكر الناس، ما دفعهم إلى المطالبة بإعدامي ورجمي”.

وأضافت “لم أُرحم في بلدي كي أرحم خارجه، فعلى الرغم من عدم وجود أيّ ملاحظات على أدائي في وظيفتي في كلية الصيدلة في المملكة التي أدرّس فيها منذ ثلاث سنوات، الرأي العام السعودي ضغط لإنهاء خدمتي”.

وختمت بعلبكي تصريحاتها لـ “النهار” بقولها “خسرت وظائفي وعضويتي في النقابة، دمّر حاضري ومستقبلي في أسرع قرار اتخذته الدولة اللبنانية منذ قيامها”.

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، قد اعتمد نتائج توصيات اللجنة المشكلة للتحقيق فيما نسب إلى “بعلبكي” من مخالفات في بلدها قبل التعاقد معها، والتي نصت على طي قيدها وإنهاء خدماتها من الجامعة وإبلاغ الوزارة والملحقية الثقافية السعودية في لبنان بعدم التعاقد معها لأي جهة كانت حكومية أو أهلية.

ومن الجدير بالذكر، أن مستشفى رفيق الحريري بلبنان قد أصدر بياناً في وقت سابق، تحدث فيه عن تفاصيل اتهامات لاحقت الأكاديمية “منى بعلبكي” واتهمها المستشفى بالتلاعب بأدوية السرطان، والتسبب في قتل عدد كبير من المصابين، وسحب إذن مزاولة المهنة منها، وهو الأمر الذي أثار الجدل حولها لينتهي المطاف بها إلى إنهاء خدمتها بالسعودية وإلغاء التعاقد معها من قِبل جامعة الحدود الشمالية.