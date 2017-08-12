للمواطنين فقط.. «الشؤون البلدية» تعلن عن 15 مهمة على بند «الرواتب المقطوعة»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق المشروعات بوكالة تخطيط المدن عن عدد من المهام في المجالات التنسيقية والتخطيطية على بند الرواتب المقطوعة للمواطنين السعوديين.

وأوضحت في بيان لها أن المهام المطلوبة ستكون على بند الرواتب المقطوعة، وليست وظائف ثابتة، وتكون مدة العقد سنة واحدة قابلة للتجديد.

وطالبت كل من يتوفر لديه المؤهل والخبرة العملية المحددة أدناه التقدم خلال أسبوع بطلب باسم المشرف على الإدارة العامة لتنسيق المشروعات بمقر الوزارة بحي الملك فهد على أن يرفق بالطلب نسخة من المؤهل والخبرة.

وأكدت إنه سيتم إشعار من تقبل أوراقهم لحضور المقابلة الشخصية التي سوف يتم إجراؤها لاحقاً بمقر الإدارة العامة لتنسيق المشروعات بالدور الثاني من مبنى الوزارة بحي الملك فهد للاستفسار – هاتف 0114569999تحويلة 2514 فاكس 0114565568.

وجاءت أسماء الوظائف والمهام والتخصصات المطلوبة كالآتي:

1 – كبير مهندسي تخطيط على أن يحمل شهادة الدكتوراه في تخطيط المدن.

ويشترط أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إعداد استراتيجيات التنمية العمرانية للمراكز الحضرية على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، وكذلك خبرة في إعداد المخططات الهيكلية والإرشادية لتوجيه التنمية المكانية للمدن والمراكز الريفية المختلفة ووضع سياسات وضوابط استعمالات الأراضي المستقبلية، وتحديث الدراسات التخطيطية (المحلية والإقليمية) وإعداد الدراسات التفصيلية لمناطق العمل المختارة ووضع المعايير التخطيطية وأنظمة البناء.

2 – خبير تنمية وتخطيط إقليمي على أن يحمل شهادة دكتوراه في الاقتصاد.

ويشترط أن لديه خبرة 8 سنوات والعمل في تحديد مناهج وأساليب العمل للدراسات التخطيطية والاقتصادية، والمشاركة في إعداد الدراسات التخطيطية والإقليمية بمراحلها المختلفة، وإعداد نماذج الاستبيان وأسلوب تحليلها، والإشراف على مراحل جمع وتحليل المعلومات للدراسات التخطيطية، تحليل الأنشطة الاقتصادية وفرص الاستثمار، تحليل الهياكل الاقتصادية (الاستثمارية- قوة العمل- الإنفاق-رؤوس الأموال)، ووضع الخطط الاقتصادية للتنمية الإقليمية المكانية والقطاعية.

3 – كبير مهندسين/ مدني (طرق) على أن يحمل شهادة بكالوريوس هندسة مدنية.

ويتشرط أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 14 سنة أو ماجستير مع خبرة 12 سنة في نفس المجال مع خبرة في تخطيط وتصميم شبكات إمداد المياه والصرف الصحي وتصريف مياه السيول، الكهرباء، والهاتف، خبرة في التصميم والإشراف على شبكات الطرق، وتجميع والتخلص من النفايات، وخبرة في إعداد مخططات توفير الخدمات والمرافق العامة (على المدى القريب والمدى البعيد)، والخبرة في إعداد التقارير المتعلقة بتقييم الخدمات والمرافق العامة الراهنة، وضع وتقدير التكاليف الخاصة بالإنشاءات وتحليل المواد المحلية والمستوردة، والعمل على ضبط الجودة واختبار المواد وحساب الكميات.

4 – مهمة كبير مهندسي (مرور) على أن يحمل شهادة بكالوريوس في مجال التخصص.

ويتشرط أن تكون لديه خــبرة لا تقل عن 14 سنة أو ماجستير مع خبرة 12 سنة، وخبرة في إعداد دراسات المسح المروري والتحاليل الميدانية ونتائجها، وإعداد وتحديث الدراسات التخطيطية والإرشادية للمرور وشبكات الطرق على المستوى الحضري والإقليمي، وخبرة في إعداد الدراسات المرورية وتأثيراتها على الطرق والبيئة، والخبرة في تصميم الطرق والشوارع.

5 – مهمة كبير محللي ومصممي نظم على أن يحمل شهادة بكالوريوس في علوم الكمبيوتر.

ويشترط أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 7 سنوات في تحليل وتصميم النظم، ويكون قد حاز هذه الدورات وهي دورة في تحليل وتصميم قواعد البيانات، دورة مناسبة في قواعد البيانات (RDBMS )، دورة في استخدام أدوات التصميم (OO)، ويفضل من لديه دورة في هندسة البرمجيات (software engineering)، مع خبرة في تحليل وتصميم وبرمجة ومتابعة كتابة الأنظمة وتطويرها واختبارها وتطبيقها في البيئة التخاطبية (ON LINE)، وخبرة في تطوير الأنظمة البلدية والتخطيطية، والتعامل مع المستخدمين والقدرة على تفهم مشكلاتهم والعمل على حلها وأيضاً تقديم مقترحات بديلة لتطوير الأنظمة الحالية، وخبرة في وضع الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات ومتابعتها، والخبرة في دراسة التحول إلى تصميم نظم جديدة والقدرة على تطبيقها.

6 – مهمة مهندس مشرف على أن يحمل شهادة بكالوريوس هندسة تخطيط المدن.

ويشترط أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 7 سنوات أو ماجستير في نفس المجال التخصص مع 5 سنوات مع خبرة في المشاركة ضمن فريق العمل المكلف بإعداد الدراسات التخطيطية، والمخططات العامة والهيكلية والإرشادية والاستراتيجيات العمرانية للتنمية وذلك بمستوياتها المختلفة، وخبرة في المساهمة في إعداد دراسات أولويات التنمية وبرمجة مراحلها الزمنية، وتحديث الدراسات التخطيطية بمختلف مستوياتها بصفة دورية، وعمل الدراسات التقويمية لمشاريع البنية الأساسية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.

7 – مهمة محلل نظام المعلومات الجغرافية على أن يحمل شهادة بكالوريوس في مجال التخصص ودراسات عليا في نظم المعلومات الجغرافية.

ويشترط أن تكون لديه خــبرة عشر سنوات، وخبرة في تطوير وتشغيل وتحليل والتطبيق على أنظمة المعلومات الجغرافية، وخبرة في التعامل مع الأنواع المختلفة من الخرائط وأساليب تحويلها إلى الصورة الرقمية وأساليب نقل الخرائط الرقمية بين النظم المختلفة، ويفضل من لديه خبرة في التعامل بالتطبيقات البلدية.

8 – مهمة مبرمج تطبيقات أوراكال على أن يحمل مؤهلاً جامعياً في مجال التخصص.

ويشترط أن تكون لديه خــبرة لا تقل عن6 سنوات في ممارسة مهام الوظيفة المطلوبة وأن يكون حاصلاً على شهادة تطوير تطبيقات أوراكال ويفضل من لديه دورة معتمدة في (oracle spatial )، مع خبرة في تطوير تطبيقات قواعد البيانات، وخبرة في التحليل والتصميم والبرمجة في التطبيقات المختلفة ويفضل من لديه خبرة في العمل بالتطبيقات البلدية.

9 – مهمة مبرمج دوت نت على أن يحمل مؤهلاً جامعياً في مجال التخصص.

ويشترط أن تكون لديه خــبرة لا تقل عن ست سنوات في نفس المجال مع خبرة في تطوير وتصميم التطبيقات باستخدام برمجيات الويب.

10 – مهمة مصمم جرافيك على أن يحمل مؤهلاً جامعياً في مجال التخصص.

ويشترط أن تكون لديه خــبرة لا تقل عن ست سنوات وأن يكون حاصلاً على دورات متخصصة في برامج العروض التقديمية والإظهار مثل الفوتوشوب والفلاش، ودورات في لغة تصميم صفحات الإنترنت HTML على النظم المختلفة، مع الخبرة في تصميم صفحات برامج الملتيميديا والعروض على بيئة ويندوز، وخبرة في استخدام أدوات تصميم صفحات الإنترنت مثل FRONT PAGE، DREAMWEAVER، DIRECTOR، FLASH.

11 – مهمة مصور على أن يحمل شهادة دبلوم تصوير.

ويشترط أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 6 سنوات، مع الخبرة في التصوير (الجوي- الفيديو- فوتوغرافي- تسجيلات صوتية)، وخبرة في مونتاج وإخراج الأفلام الخاصة بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها الوكالة، وخبرة في تجهيز عروض المؤتمرات والندوات الخاصة بالوزارة وربطها بأجهزة الحاسب الآلي وأيضاً تجهيز المعارض الخاصة بالوزارة.

12 – مهمة مخرج صحفي على أن يحمل شهادة بكالوريوس في مجال التخصص.

ويشترط أن تكون لديه خــبرة 5 سنوات، أو دبلوم في مجال التخصص مع خبرة 8 سنوات، مع الخبرة في تصميم وتنسيق ملفات صحفية خاصة من جميع القصاصات الصحفية والمجلات المحلية، وخبرة في إخراج جميع قصاصات الصحف والمجلات المحلية وذلك لتصميم وتنسيق ملف صحفي خاص بمعالي الوزير، تصميم وتنفيذ أغلفة الكتب والكتيبات عن طريق الكمبيوتر مع مساعدة المخرجين والفنيين بالمطبعة، وخبرة في تحديد أنواع الحروف والأنباط (حجم الحرف) للمطبوعات الصادرة وتحديد الألوان للمطبوعات الملونة ومقاسات الصور، ومتابعة تنفيذ الأعمال الفنية المتعلقة بالإخراج في مراحل التنفيذ المختلفة كالصف والمونتاج والتصوير واستخراج البليتات.

13 – مهمة مشغل أجهزة (مسح جوي وإنتاج‏ خرائط) على أن يحمل شهادة بكالوريوس في مجال التخصص.

ويشترط أن تكون لديه خبرة 6 سنوات، أو دبلوم مع خبرة 8 سنوات، مع الخبرة في إنتاج‏ الخرائط الرقمية والرسومات البيانية، وتشغيل محطات العمل الخاصة بإعداد الخرائط والتصميم بمعاونة الحاسب الآلي وفق أنظمة (دوس ان. تي في -.ام. اس ويونكس) وتشغيل أجهزة الإنترغراف تي. دي. والانتربرو والانترفيو والقيام بأعمال المسح الضوئي للخرائط الخطية الملونة والأحادية اللون اللازمة لملفات الخرائط الرقمية وإعداد الخرائط التخطيطية وفق نظام المركيتر أو المستعرض العالمي أو من واقع إحداثيات جغرافية محددة من مسوحات ميدانية.

14 – مهمة محاسب/ إداري على أن يحمل شهادة بكالوريوس في المحاسبة.

ويشترط أن تكون لديه خــبرة 7 سنوات، مع الخبرة في استخدام تطبيقات الحاسب الآلي وإعداد إجراءات الصرف للمستحقات، وخبرة في الشؤون الإدارية وشؤون الموظفين من حيث إعداد العقود وتطبيقاتها وما يتعلق بها من نظم ولوائح وإعداد القرارات المتعلقة بها، وخبرة في متابعة حسابات ومتعلقات المشاريع.

15 – مهمة مترجم (عربي إنجليزي- إنجليزي عربي) على أن يحمل شهادة جامعية.

ويشترط أن تكون لديه خــبرة لا تقل عن 8 سنوات، مع الخبرة في ترجمة ونقل وتحرير المحادثات والخطابات والتقارير الفنية والبحوث والمطبوعات والدراسات في المجالات العمرانية والتخطيطية من اللغات الأجنبية إلى العربية والعكس سواء شفوياً أو كتابياً مع المراجعة والتدقيق.