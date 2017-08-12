 شاهد.. انهيار سقف على أُسرة بسبب الغش في البناء | صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. انهيار سقف على أُسرة بسبب الغش في البناء

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تواصل – فريق التحرير:

نشر أحد رواد موقع “تويتر” عبر حسابه مقطع فيديو وثق فيه ما قال ‘‘إنه أحد كوارث البيوت التجارية، حيث انهار سقف منزل بيت أخته عليهم، بسبب عدم متانته‘‘.

وعلق عمر بن تركي على مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه بتويتر، قائلاً: “سقف بيت أختي طاح عليهم اليوم، سلمهم الله هذه نهاية البيوت التجارية، وحسبي الله على التاجر.

ويشن عدد من النشطاء والمغردون دورياً، حملات على أسلوب البناء التجاري، الذي يقوم من خلاله تجار ببناء بيوت لتسكينها أو بيعها، لكنهم لا يراعون أساليب البناء الجيدة، مما يؤدي إلى وقوع حوادث عدة.

 

 

 

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