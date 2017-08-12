 خبير طقس لـ«تواصل»: توقعات بانخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار على 3 مناطق  | صحيفة تواصل الالكترونية

خبير طقس لـ«تواصل»: توقعات بانخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار على 3 مناطق 

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خبير طقس لـ«تواصل»: توقعات بانخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار على 3 مناطق 

تواصل – نايف الحربي:

توقع الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، أن يحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة نهاراً، شمال وشمال غرب المملكة يكون ملموساً في ساعات الليل المتأخرة خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية هذا الأسبوع، وذلك بالتزامن مع انحدار خطوط تبريد المنخفضات العلوية المؤثرة على أوروبا وشمال غرب حوض المتوسط.

وأضاف الحيزان، في تصريحات لـ‘‘تواصل‘‘: يصاحب انخفاض درجات الحرارة، حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على عدة قطاعات من المملكة بداية من القطاع الجنوبي الغربي، حتى شمال منطقة المدينة المنورة، وجنوب منطقة تبوك، وغرب منطقة حائل وجنوبها الغربي، وسلطنة عمان والإمارات، وقد يمتد تأثيرها لوسط المنطقة الشرقية لاحقاً وشرق منطقة الرياض وجنوبها.

وقال خبير الطقس ‘‘إن بداية التأثير الأولي والمتصاعد بدأت من اليوم وتستمر خلال أيام الأسبوع، وتوثر على أجواء القطاع الجنوبي الغربي ومنطقة مكة المكرمة والمدينة والقطاع الغربي لمنطقة حائل وجنوب وشرق منطقة الرياض، وقد يمتد تأثيرها لاحقاً إلى محافظات غرب الرياض ما بين عفيف والدوادمي وكذلك منطقة تبوك في قطاعها الجنوبي والجنوبي الغربي.

وتابع الحيزان، أن القطاع الجنوبي الغربي سيشهد هطولاً للأمطار بين متوسطة وغزيرة، كما تشمل عملية سقوط الأمطار، منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة وجنوب غرب حائل.

 

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