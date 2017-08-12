زوجي طيّب لكنه عصبي وتَغيب عن لسانه كلماتُ التودد.. هل من حل؟

اسْتشَارة تواصل رقم (65)

الرد من: المستشارة الأسرية عفاف مصلح الحربي

السؤال:

متزوجة من شخص يكبرني بــ 8 سنوات ولدي منه أطفال وهو متدين وطيب وعصبي نوعاً ما.. مشكلته أن كلمات الإطراء واللين والتودد غائبة عنه، جاف في المشاعر لم أسمع منه كلمةَ حب أو تعليق على طعام أو جو عائلي. لا شيء أبداً.

الإجابة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسعد الله أوقاتكم بكل خير

أختي السائلة الكريمة لدينا قاعدة للسعادة الزوجية أخبرنا بها المصطفى عليه السلام (لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر)

تذكري المحاسن ورؤية الجانب الإيجابي المشرق للحياة الزوجية، وكوني أنت الودودة المبتسمة وأغدقي عليه كلمات الحب والإطراء، واختاري الوقت المناسب ليكون بينكما حوار هادئ وأخبريه بما تحتاجين وتريدين منه.

وأيضاً أختي السائلة يختلف التعبير عن الحب بين الرجال فأنصحك بقراءة كتاب (الرجال من المريخ والنساء من الزهرة) وكتاب (146 طريقة للحب بين الزوجين)

وشاكرة لكم ثقتكم وحرصكم