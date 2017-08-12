 مدير «عمل حائل» يفاجئ «مركز تأهيل المعاقين» بزيارة ليلية | صحيفة تواصل الالكترونية

مدير «عمل حائل» يفاجئ «مركز تأهيل المعاقين» بزيارة ليلية

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مدير «عمل حائل» يفاجئ «مركز تأهيل المعاقين» بزيارة ليلية

تواصل – سعود الرفاع:

فاجأ فريح محمد العياد، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، العاملين بمركز التأهيل الشامل للمعاقين بحائل بزيارة ميدانية في تمام الساعة الثانية ليلاً، بهدف الاطمئنان علی سير العمل خلال إجازة نهاية الأسبوع.

والتقى العياد -خلال الزيارة- بمسؤولي المركز المناوبين واستمع لشرحٍ كامل عن أبرز الخدمات التي تقدم للمستفيدين والمشمولين بالرعاية، كما تجوّل داخل الأقسام الطبية، والاجتماعية، والإدارية.

‎وحثّ منسوبي مركز التأهيل الشامل -بمختلف تخصصاتهم- على تقديم كل التسهيلات، للمستفيدين، والمشمولين بالرعاية، والعمل على تذليل الصعوبات، مشددًا على أهمية سرعة الإنجاز في خدمة المستفيدين بجميع فئاتهم.

‎وأكّد العياد، أن الهدف من هذه الجولات المفاجئة هو الإطّلاع عن قرب على الخدمات المقدمة لتلافي السلبيات، وتعزيز الإيجابيات.

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