 خبير أمني: نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي غير مضمون في التصدي للصواريخ النووية | صحيفة تواصل الالكترونية

خبير أمني: نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي غير مضمون في التصدي للصواريخ النووية

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خبير أمني: نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي غير مضمون في التصدي للصواريخ النووية

تواصل – سامر محمد:

عبّر خبير أمني أمريكي في حديثه إلى شبكة “سي بي إس” الأمريكية، عن عدم ثقته من النظام الدفاعي الصاروخي الأمريكي على الرغم من أنه أثبت دقته خلال تجارب أجريت عليه الصيف الجاري.

وأشار “دوجلاس أوليفانت” المحلل الكبير في “مؤسسة نيو أمريكا” والمدير السابق بمجلس الأمن القومي الأمريكي، خلال مداخلة متلفزة مع برنامج “سي بي إس ذس مورنينج” إلى أن النظام الدفاعي الصاروخي الأمريكي دقيق لكنه غير مضمون في حالة تصديه لعدد من الصواريخ النووية القادمة.

وأضاف، أن كوريا الشمالية تعي أن أمريكا ومعها حليفتها الكورية الجنوبية سينتصران عليها إذا اندلعت الحرب، لكن مستوى الدمار سواء في البنية التحتية أو على المدنيين سيكون هائلاً.

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