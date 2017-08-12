عبر 4 محاولات.. «جمرك جسر الملك فهد» يحبط تهريب 56 زجاجة خمر ومسدسين

تواصل – فريق التحرير

أحبط جمرك جسر الملك فهد، 4 محاولات لتهريب مسدسات وطلقات نارية و 56 زجاجة خمر، إلى داخل المملكة.

ووفقاً لما نشرته الصفحة الرسمية لجمارك السعودية على “تويتر” فقد عُثر على الكميات المهربة مُخبأة في مركبات من نوع “خصوصي” قَدِمت إلى المملكة عبر الجسر.

وأكد سليمان البليهد مدير عام جمرك جسر الملك فهد، أنه تم إحباط تهريب تلك الممنوعات عبر أربع محاولات، حيث قَدِمت أولاً مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة أحد المسافرين، وبتفتيشها عُثر على سلاح ناري “مسدس” و 15 طلقة نارية ملفوفة جميعها بقماش ومُخبأة أسفل مقعد السائق بطريقة فنية وذلك بقصد التمويه على المفتش الجمركي”.

وأضاف البليهد، أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة حاول مسافر آخر تهريب “مسدس” و6 طلقات نارية، إلا أنه تم إحباط محاولته.

كما أوضح مدير عام جمرك جسر الملك فهد، “إحباط محاولة تهريب أخرى لـ (40) زجاجة خمر، مُخبأة في خزان وقود إحدى المركبات التي قدمت للجمرك بقيادة أحد المسافرين”.

فيما جاءت محاولة الإحباط الرابعة، عن طريق ضبط الجمرك لـ (16) زجاجة خمر كانت مُخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة مع مسافر آخر.