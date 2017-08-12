وزير الحج: نرفض تَسييس «الشعائر» ونوفر الراحة للجميع بما فيهم الإيرانيون والإخوة القطريون

تواصل – واس:

رفض وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن الاتهامات المثارة حول تسييس شعيرتي الحج والعمرة قائلاً: “إننا نرفض تسيس الحج مهما كان الأمر”.

جاء ذلك خلال قيامه بجولة تفقدية لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومجمع أدلاء 2 ( الدورة ) للوقف على سير العمل والخدمات المقدمة للحجاج، وتدشينه برنامج “التطوير الإلكتروني الذكي الميداني “.

وأكد الوزير أن القيادة الرشيدة وجّهت لهم ولجميع الوزارات والقطاعات المشاركة في خدمة الحجاج، توفير أعلى درجات الراحة والطمأنينة والأمان لجميع الحجيج دون استثناء بمن فيهم حجاج إيران والأخوة من قطر.

كما شدد خلال الجولة، على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – سخّرت وتُسخِّر كامل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن.

ومن جهة أخرى أشار الوزير إلى نجاح الوزارة في القضاء على الحملات الوهمية، مؤكداً جاهزية الوزارة لخدمة أكثر من مليوني حاج خلال هذا العام، مؤكداً أن وزارة الحج والعمرة استعدت بجميع إمكاناتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنافذ الحج لخدمة الحجاج.

يذكر أن الوزير قد تفقد أيضاً خلال جولته، اليوم، محطةَ استقبال الحجاج بطريق الهجرة والمكاتب الخدمية التابعة له، إلى جانب تفقّده مقر المؤسسة الأهلية للأدلاء، واطلع على الخطة التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن بشكل مُفصَّل، ودشَّن العددَ الأول من النشرة الإلكترونية للمؤسسة”.