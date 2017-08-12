السجن 3 سنوات و300 جلدة لمواطن طعن طبيبًا بمستشفى الملك فهد في المدينة

تواصل – المدينة المنورة

قضت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة بالسجن 3 سنوات والجلد 300 جلدة لمواطن خمسيني طعن طبيباً سعودياً في مستشفى الملك فهد بالمدينة بالمنورة قبل ما يزيد عن 3 أشهر.

وكان المتهم قد أقرّ خلال المحاكمة بالاعتداء على الطبيب بآلة حادة، مبرراً ذلك بأن الطبيب تسبب في تدهور حالة والده المسن والذي كان منوماً حينها بالمستشفى.

واعتبرت المحكمة أن تغليظ العقوبة جاء لعدة مبررات وهي إدانته بالشروع في قتل الطبيب، والاعتداء عليه أثناء تأدية عمله، وتسببه في نشر الفوضى وزعزعة الأمن في موقع رسمي، وأمرت بجلده أمام المستشفى الذي وقعت فيه الحادثة.

وتعود تفاصيل الحادثة ليوم الخميس الثامن من شعبان الماضي عندما تعرض طبيب سعودي للطعن بآلة حادة؛ مما تسبب في حدوث نزيف في يده اليمنى ونقله لطوارئ المستشفى لإيقاف النزيف ومنها إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحة اللازمة، فيما ألقت الجهات الأمنية القبض على المعتدي فور وقوع الحادثة.