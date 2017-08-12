 وزير الداخلية يوجّه بحظر «الغاز المسال» في المشاعر.. و«الدفاع المدني» يرصد المخالفين | صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الداخلية يوجّه بحظر «الغاز المسال» في المشاعر.. و«الدفاع المدني» يرصد المخالفين

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وزير الداخلية يوجّه بحظر «الغاز المسال» في المشاعر.. و«الدفاع المدني» يرصد المخالفين

تواصل – فريق التحرير:

وجه صاحب السمو الملكي عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، باستمرار العمل بمقتضى الأمر السامي الكريم بحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في منطقة المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1438هـ، بما فيها مبان ومخيمات الجهات الحكومية دون استثناء.

وشدد وزير الداخلية في توجيه الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ القرار، وتطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل من يثبت مخالفته لمضمون القرار، بإدخال أو استخدام الغاز المسال إلى أي من مشاعر منى وعرفات ومزدلفة، سواء أكان تابعاً لحملات الحج أو الجهات الحكومية والخيرية المشاركة في أعمال الحج.

وثمن مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، هذا التوجيه الكريم الذي يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين  – حفظه الله  – على سلامة حجاج بيت الله الحرام، لتأدية نسكهم بكل أمن وطمأنينة، واستبعاد مكامن الخطر أيا كانت مسبباتها، لافتًا إلى أن تطبيق قرار حظر استخدام الغاز يأتي بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع دخول الغاز إلى المشاعر المقدسة.

وأكد الفريق العمرو، وجود آليات واضحة لتنفيذ القرار، تمنح لمفتشي الإشراف الوقائي بالدفاع المدني صلاحية ضبط اسطوانات الغاز المسال ومصادرتها، وتطبيق الإجراءات بحق المخالفين.

وقال إن فرق السلامة بالدفاع المدني في الحج، تباشر جولات تفتيشية  يومية داخل المخيمات، للتأكد من خلوها من اسطوانات ومواقد الغاز، ومباشرة ضبط المخالفين، ومصادرة ما بحوزتهم، وتطبيق الغرامات المالية المقررة لهذه المخالفة، مؤكدا في ذات الوقت  أن القرار أسهم بفاعلية كبيرة في الوقاية من مخاطر الحريق في مخيمات ومساكن الحجاج بالمشاعر المقدسة منذ بدء العمل به خلال السنوات الماضية .

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