فواكه صديقة لمرضى السكري.. تعرف عليها

تواصل – وكالات:
الجوافة: تمتاز حبة الجوافة بأنها قليلة السكر، فالحبة تحتوي على 5 غرامات منه فقط.
الفراولة والتوت: يحتوي كل نصف كوب من الفراولة (الفريز) على 4 غرامات من السكر، بينما يحتوي نصف الكوب من التوت على 3 غرامات، والتوت الأسود 3.5 غرامات.
البابايا والأناناس: تتراوح كمية السكر في كل 100 غرام من البابايا أو الأناناس بين 6 و8 غرامات فقط.
الكيوي والجريب فروت: ينتمي هذان النوعان إلى الفئة السابقة، فكل نصف كوب من الكيوي أو الجريب فروت يحتوي على ما بين 6 و8 غرامات سكر.
البرتقال والتفاح: يحتوي كل 100 غرام من البرتقال أو التفاح على 10 غرامات سكر فقط. وتحتوي حبة البرتقال المتوسطة على 12 غراماً من السكر، بينما تحتوي التفاحة الكبيرة على 19 غراماً.
الموز: تحتوي حبة الموز على ما بين 13 و16 غراماً من السكر.
التين: تحتوي كل 5 حبات من التين على ما بين 17 و20 غراماً من السكر.
الزبيب: يوجد 21 غراماً من السكر في كل ربع كوب من الزبيب.