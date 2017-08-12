فواكه صديقة لمرضى السكري.. تعرف عليها

من المعروف أن تقليل استهلاك السكر مصلحة صحية مستمرة حتى ولو لم تكن مصابا بالسكري، وفي هذا الإطار ينصح الأطباء محبي الطعم الحلو بتناول الفواكه، مؤكدين أن معظمها لا يرفع نسبة الجلوكوز بالدم بشكل كبير، كما أنها غنية بالمغذيات والألياف

وهناك مجموعة من الفواكه أقل في نسبة السكر، ويمكن حتى لمرضى السكري أكل أكثر من حصة منها: