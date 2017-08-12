 فواكه صديقة لمرضى السكري.. تعرف عليها | صحيفة تواصل الالكترونية

فواكه صديقة لمرضى السكري.. تعرف عليها

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فواكه صديقة لمرضى السكري.. تعرف عليها

 

تواصل – وكالات:

من المعروف أن تقليل استهلاك السكر مصلحة صحية مستمرة حتى ولو لم تكن مصابا بالسكري، وفي هذا الإطار ينصح الأطباء محبي الطعم الحلو بتناول الفواكه، مؤكدين أن معظمها لا يرفع نسبة الجلوكوز بالدم بشكل كبير، كما أنها غنية بالمغذيات والألياف
 وهناك مجموعة من الفواكه أقل في نسبة السكر، ويمكن حتى لمرضى السكري أكل أكثر من حصة منها:

 الجوافة: تمتاز حبة الجوافة بأنها قليلة السكر، فالحبة تحتوي على 5 غرامات منه فقط.

الفراولة والتوت: يحتوي كل نصف كوب من الفراولة (الفريز) على 4 غرامات من السكر، بينما يحتوي نصف الكوب من التوت على 3 غرامات، والتوت الأسود 3.5 غرامات.

البابايا والأناناس: تتراوح كمية السكر في كل 100 غرام من البابايا أو الأناناس بين 6 و8 غرامات فقط.

الكيوي والجريب فروت: ينتمي هذان النوعان إلى الفئة السابقة، فكل نصف كوب من الكيوي أو الجريب فروت يحتوي على ما بين 6 و8 غرامات سكر.

البرتقال والتفاح: يحتوي كل 100 غرام من البرتقال أو التفاح على 10 غرامات سكر فقط. وتحتوي حبة البرتقال المتوسطة على 12 غراماً من السكر، بينما تحتوي التفاحة الكبيرة على 19 غراماً.

الموز: تحتوي حبة الموز على ما بين 13 و16 غراماً من السكر.

التين: تحتوي كل 5 حبات من التين على ما بين 17 و20 غراماً من السكر.

الزبيب: يوجد 21 غراماً من السكر في كل ربع كوب من الزبيب.

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