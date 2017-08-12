مقتل 7 مسعفين متطوعين على يد مسلحين مجهولين في سوريا

تواصل – وكالات:

قُتل 7 متطوعين من عناصر “الخوذ البيضاء ــ الدفاع المدني السوري” العامل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، برصاص مجهولين تسللوا إلى أحد مراكزهم في شمال غرب البلاد.

ووقع الاعتداء فجر السبت في مدينة سرمين التابعة لمحافظة إدلب الخارجة عن سيطرة النظام السوري. وذكرت منظمة الدفاع المدني السوري على موقعها الإلكتروني “تعرض مركز الدفاع المدني السوري في مدينة سرمين بريف إدلب لهجوم مسلح مجهول؛ ما أسفر عن ارتقاء 7 متطوعين”.

كما أشارت المنظمة إلى “قيام المجموعة المهاجمة بسرقة سيارتين من نوع “فان” وخوذ بيضاء وقبضات لاسلكي”. ولم تتوفر معلومات حول السبب إن كان بدافع السرقة أم لأغراض سياسية.

من جانبه أشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إلى أن “المسعفين السبعة قُتلوا برصاص في الرأس” لافتًا إلى أن “زملاءهم وصلوا صباحًا لتولي مهامهم ووجدوهم ميتين”.

وبدأت “الخوذ البيضاء” العمل عام 2013، ويُعرف متطوعو الدفاع المدني منذ العام 2014 باسم “الخوذ البيضاء” نسبة إلى الخوذ التي يضعونها على رؤوسهم. وتتلقى المنظمة تمويلاً من عدد من الحكومات بينها بريطانيا وهولندا والدنمارك وألمانيا واليابان والولايات المتحدة.