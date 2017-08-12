«مانيكان الداب» يثير جدلاً بالطائف.. وصاحب المحل يسارع بإزالته (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أثارت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لـ”مانيكان” يقف على طريقة رقصة “الداب” بأحد محلات الملابس الشهيرة بالطائف جدلاً واسعاً هناك، قبل أن يسارع صاحب المحل بإزالته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ”مانيكان الداب” مبدين استغرابهم من إيقاف المانكيان بهذه الطريقة بالذات التي تجرمها قوانين المملكة. وأفادت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن المحل أزال صورة المانيكان المخالفة للأنظمة، واستبدلها بأخرى.

وكانت رقصة “الداب” قد أثارت ضجة مؤخراً، حيث ألقي القبض على منشد معروف بعد أدائه الرقصة في أحد المهرجانات بالطائف، وتم توقيفه والإفراج عنه لاحقاً.

وحذَّرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أكثر من مرة من الممارسات والإيحاءات الدالة على تعاطي المخدرات وعلى رأسها رقصة الداب، مؤكدة أن تقليد الحركة يوقِع صاحبها تحت طائلة القانون وسيتخذ ضده الإجراءات النظامية.

وبيّنت أن تجار المخدرات ومدمنيها أطلقوا هذه الرقصة في السبعينيات لترويجها، وأن اللجنة حذّرت العام الماضي من خطر تقليدها على فئة النشء، مستنكرةً تقليد المشاهير واللاعبين لتلك الحركة.