تعويض مسلمة أمريكية بـ 85 ألف دولار لنزع حجابها أثناء التحقيق معها

تواصل – وكالات:

تمكنت أمريكية مسلمة، من الحصول على تعويض بنحو 85 ألف دولار في مدينة لونغ بيتش ضاحية لوس أنجلوس، بأمريكا، وذلك كتعويض لها بعدما أجبرها شرطيون على نزع حجابها خلال توقيفها والتحقيق معها.

وصوتت مدينة لونغ بيتش، الثلاثاء الماضي، بالموافقة على الاتفاق الودي الذي ينص على دفع تعويضات قيمتها 85 ألف دولار، لـ”كيرستي باول” الفتاة الأمريكية المسلمة من أصول أفريقية بعد نزع رجال شرطة حجابها بالقوة أمام شرطيين ذكور وعشرات المعتقلين.

بدوره أوضح مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” عبر موقعه الإلكتروني، أن “كيرستي باول”، وهي أمريكية من أصول إفريقية ومسلمة، تقدمت بشكوى بعدما نزع رجال شرطة حجابها بالقوة أمام شرطيين ذكور وعشرات المعتقلين.

ولفت المجلس، إلى أن “باول” قالت في شكواها العام الماضي في لوس أنجلوس: “لا أتمنى لأي شخص أن يمر بما شعرت به”، واصفة ما مرت به بالصدمة العميقة.

من جانبه، قال مونتي ماشيت، مساعد المدعي العام في لونغ بيتش في تصريحات نشرتها صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” إنه تم تحديد الشرطيات اللائي سيتولين نزع حجاب أي معتقلة إذا كان ذلك ضرورياً، وبدون وجود شرطيين أو معتقلين ذكور.

وكانت “باول” قد أوقفت خلال إجراءات روتينية للتدقيق في الهوية في عام 2015 لتهم ما زالت تدرس، وخلال توقيفها قال رجال الأمن إن عليها خلع حجابها، وتم رفض طلبها بتكليف شرطية بتفتيشها، ولم يسمح لها بارتداء حجابها عند احتجازها قيد التحقيق.