صحيفة شيوعية بريطانية تهاجم مسلمين دشّنوا حملة لتنظيف مدينتهم من القمامة! (صور)

تواصل- سامر محمد:

في الوقت الذي يصف فيه سكان مدينة “بيرمينجهام” البريطانية مجموعةً من مسلمي المدينة بالأبطال بعد إقدامهم على إزالة أكوام القمامة التي تراكمت جراء إضراب عمال النظافة، قامت صحيفة “ذا مورنينج ستار” الشيوعية البريطانية بمهاجمتهم بحجة إفسادهم للإضراب.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى قيام الصحيفة الشيوعية بنشر مقال ينتقد تحرك مسلمي المدينة عبر استخدام عبارة “جيش مفسدي الإضراب” التي استخدمت في ثمانينيات القرن الماضي.

وذكرت “ديلي ميل” أن مجموعة من “الملتحين المسلمين” قامت بنقل شاحنات محملة بالقمامة خارج المدينة بما يخدم سكانها الذين أصابهم الإحباط جراء عدم رؤيتهم سيارات جمع القمامة منذ 6 أسابيع.

وتحدثت الصحيفة عن حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي من مقال الصحيفة الشيوعية، حيث اعتبر البعض أنه أمر مثير للاشمئزاز أن يهاجم سكان لأنهم لا يريدون العيش وسط القذارة، ودافع سكان المدينة عن المسلمين، حيث أكدوا أنهم متطوعون لا يتقاضون المال نظير خدمتهم، ولكنهم أناس أرادوا إزالة القذارة من حيهم.

وعبّر المتطوعون المسلمون عن وقوفهم مع إضراب عمال النظافة للحصول على حقوقهم لكن في نفس الوقت لن يقفوا مكتوفي الأيدي ويتركوا شوارع مدينتهم في تلك الحالة المذرية.