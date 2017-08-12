المطلق: لا يجوز الإفتاء في قضايا ينظرها القضاء

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حذر عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق من مغبة الإفتاء في قضايا ينظرها القضاء، مشير إلى أن بعض المستفتين يعمد إلى خداع المفتين بطرح أسئلة عن قضايا لهم لا تزال تحت نظر القضاء الشرعي.

وقال وفقاً لـ”عكاظ”: “إذا علم المفتي أن القضية المستفتى فيها منظورة لدى القاضي فلا يجوز له أن يُفتي فيها؛ لأن مقام القضاء أعلى وأوثق من مقام الإفتاء.

وأضاف: إذا كان قصد المستفتي معرفة الحق فقط، بحيث يكون غرضه إما التوقف عن دعواه، أو المضي في المطالبة بحقه، فهذا لا بأس به، أما من يخدعون المُفتين ويأخذون الفتاوى منهم وقد لبسوا عليهم في السؤال دون أن يعطوهم الحقيقة فهؤلاء لا يجوز لهم الاستفتاء.