 وفاة مستشار وزير النقل المصري متأثراً بمشاهد ضحايا قطاري الإسكندرية | صحيفة تواصل الالكترونية

وفاة مستشار وزير النقل المصري متأثراً بمشاهد ضحايا قطاري الإسكندرية

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وفاة مستشار وزير النقل المصري متأثراً بمشاهد ضحايا قطاري الإسكندرية

تواصل – وكالات

توفي المهندس مصطفى السيد، مستشار وزير النقل المصري لشؤون الصيانة بالسكة الحديد، إثر إصابته بغيبوبة، عقب مشاهدته ضحايا حادث تصادم قطاري الإسكندرية.

وكان مستشار وزير النقل قد وصل إلى موقع حادث التصادم أمس، وأصيب بغيبوبة عقب مشاهدة جثامين الضحايا، نُقِلَ على إثرها للمستشفى، ثم توفي هناك.

ولقي 49 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين، في حادث تصادم قطاري الركاب بمنطقة أبيس شرقي الإسكندرية، بحسب ما أعلنه التلفزيون المصري، مساء الجمعة.

وكانت الأجهزة المختصة قد عثرت على أشلاء للضحايا تحت الحطام، أثناء أعمال فصل قطاري الإسكندرية المصطدمين، ورفع أنقاض ومخلفات العربات.

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