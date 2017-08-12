 لهذه الأسباب.. العمل تسقط 440 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي | صحيفة تواصل الالكترونية

لهذه الأسباب.. العمل تسقط 440 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي

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لهذه الأسباب.. العمل تسقط 440 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن قيام الوزارة باسقاط نحو 440 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي خلال العام 2016.

وقالت المصادر إن الاسقاط جاء بسبب تغير الحالات الاجتماعية للكثيرين منهم، فيما أسقطت آخرين بسبب التحايل.وأوضحت أن الوزارة حددت 39 سبباً لإسقاط المستفيد من الضمان، مبينة أن الإسقاط ليس نهائياً حيث تعاد بعض الحالات مرة أخرى للضمان في حال زالت مسببات الإسقاط.

وأبانت أن من بين الحالات التي أسقطت أكثر من 60 ألف مستفيد بسبب “حذف مرافق”، وأكثر من 40 ألف مرافق لانتسابه للقطاعات العسكرية، وإسقاط أكثر من 56 ألفاً لزيادة عدد عمالتهم عن العدد المسموح به، وأكثر من 42 ألفاً بسبب انتهاء مدة خدمتهم. وقالت المصادر إنه تم إسقاط 318 مستفيداً لإدراج أسمائهم ضمن القائمة السوداء بسبب تحايلهم للحصول على الضمان دون وجه حق.

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