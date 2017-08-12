لاجئ سوري ينقذ ألمانية من اعتداء جنسي.. والشرطة تكرمه وتصف عمله بـ«البطولي»

تواصل – وكالات:

كرمت شرطة مدينة ميونخ الألمانية اللاجئ السوري “سليمان محمد 24 عام” بعدما أنقذ فتاة ألمانية من اعتداء جنسي في مترو أنفاق المدينة من قبل لاجئ آخر.

واعتبرت الشرطة الألمانية ماقام به اللاجئ المنقذ بأنه “عمل بطولي” ومنحته ميدالية وجائزة مالية قدرها 200 يورو، حسب ما أشارت الجريدة الألمانية “زود دويتش تسايتونغ”.

وسليمان محمد، هو لاجئ سوري قدم إلى ألمانيا قبل ثلاث سنوات ونصف مع زوجته فارا من الحرب الدائرة في وطنه سوريا، ويعمل في محل صغير للحم المفروم ( شوارما ).

وتعود الحادثة إلى أواخر شهر (أبريل) الماضي، حيث استقلت فتاة ألمانية ( 23 عاما) كانت متوجهة إلى منزلها، مترو الأنفاق، الذي كان فيه أيضا اللاجئ السوري محمد سليمان وإمرأة ألمانية كبيرة في السن.

وبينما كان سليمان يلعب بهاتفه، سمع صوت الفتاة الألمانية تطلب المساعدة بعد تعرضها لمضايقة من لاجئ ( 35 عاما)، حيث ضغط الجاني على الفتاة بعنف وتلمس مناطق من جسدها، رغم استعانة الفتاة بقدمها ويديها للدفاع على نفسها.

في أثناء ذلك، توجه سليمان إلى مكان الحادث وسأل المعتدي عما يحدث، فرد عليه “أغرب عن وجهي” زاعما أن الفتاة صديقته، حسب ما قال سليمان، لكن الفتاة الألمانية نفت معرفتها بالجاني، ما دفع سليمان إلى التدخل لحماية الفتاة وإبعاد المهاجم، الذي ظل يُحاول الاقتراب من الفتاة، بيد أنه اضطر أخيرا للهرب بعد أن باءت كل محاولاته بالفشل.

وأبلغت الفتاة الشرطة في اليوم التالي، إذ تم إلقاء القبض على الجاني، والذي كان يعيش بالقرب من مكان الحادث، بعد أيام معدودات. فيما قضت المحكمة الابتدائية بإدانة المعتدي بالسجن سنتين ونصف.