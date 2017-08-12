رسائل تهديد وكراهية تستهدف مساجد ببريطانيا وأمريكا

تواصل- سامر محمد:

تحقق شرطة مكافحة الإرهاب ببريطانيا في حملة واسعة ضد المسلمين يبدو أنها تمتد عبر المحيط الأطلسي، وذلك بعد إرسال رسائل كراهية وحزم بريدية من موقع بالقرب من مدينة شيفيلد شمال إنجلترا إلى مساجد في لندن وجنوب يوركشاير والولايات المتحدة، وفقاً لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

وأشارت إلى أن رسائل مكتوبة بخط اليد وصلت إلى 3 مساجد وعناوين أخرى في لندن وذلك خلال يوليو الماضي، وجميعها يحمل الطابع البريدي لمدينة شيفيلد.

وأضافت أن رسائل كراهية مشابهة وصلت إلى 4 مساجد في أمريكا على الأقل خلال العام الجاري ورسائل أخرى إلى 3 مساجد بريطانية في يوليو العام الماضي.

وتحدثت عن أن بعض الحزم البريدية اشتملت على مسحوق أبيض ورسائل تهديد بقتل المسلمين الباكستانيين، كما أن رسالة وصلت إلى مسجد في نيو جيرسي الأمريكية هددت بقتل المسلمين واستخدمت رسم كارتوني هجومي.

وكشفت عن أن رسائل كراهية مشابهة استهدفت مساجد في نيويورك وجورجيا وكنتاكي وواشنطن ونيو جيرسي وألاباما وجنوب داكوتا، وربما وصلت رسائل مشابهة إلى مساجد أخرى لكنها لم تفصح عن ذلك.