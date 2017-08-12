الحيزان لـ«تواصل»: حالة عدم الاستقرار الجوي تبدأ اليوم لمدة أسبوعين وتؤثر على عدة قطاعات

تواصل – نايف الحربي:

توقع الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان أن تشهد الأيام القادمة حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على قطاعات عدة من المملكة بداية من القطاع الجنوبي الغربي ويمتد تأثير هذه الحالة الجوية حتى شمال منطقة المدينة المنورة وجنوب منطقة تبوك وغرب منطقة حائل وجنوبها الغربي وسلطنة عمان والإمارات وقد يمتد تأثيرها لوسط المنطقة الشرقية لاحقاً وشرق منطقة الرياض وجنوبها.

وقال الحيزان في تصريحات خاصة لـ”تواصل” إن السبب من وراء ذلك هو انحدار خطوط التبريد من منخفضات علوية تؤثر على أوروبا وشمال غرب حوض المتوسط؛ والتي ستؤدي إلى إنخفاض طفيف في درجات الحرارة نهاراً شمال وشمال غرب المملكة وملموس في ساعات الليل المتأخرة.

وأشار إلى أن بداية التأثير الأولي والمتصاعد خلال أيام الإسبوع سيكون من اليوم وتستمر الحالة الجوية بالتأثير حتى نهاية الأسبوع القادم، مضيفا “أن القطاع الجنوبي الغربي تحت المجهر كون الهطول المتوقع بين متوسط إلى غزير وقد يصل للغزير جداً”.

وأردف أن هطول الأمطار متوقع في منطقة مكة المكرمة وخاصة شمالاً ، فيما قد يكون غزيراً ومن متوسط إلى غزير في منطقة المدينة المنورة وجنوب غرب حائل.