 جامعة الجوف تفصل معيدة بتهمة تزوير أوراقها.. والأخيرة تنفي | صحيفة تواصل الالكترونية

جامعة الجوف تفصل معيدة بتهمة تزوير أوراقها.. والأخيرة تنفي

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جامعة الجوف تفصل معيدة بتهمة تزوير أوراقها.. والأخيرة تنفي

تواصل – الجوف

قامت جامعة الجوف بفصل معيدة سعودية بعد تعيينها بمدة خمسة أشهر فقط، حيث أكدت الجامعة أن قرار الفصل جاء بعد ثبوت تزوير الأكاديمية في الأوراق المقدمة لشغل الوظيفة.

وذكــر المتحدث الرسمي لجامعة الجوف سلطان الدهيليس بحسب “الحياة” أن المبتعثة المذكورة قدمت أوراقها وصور منها على الوظيفة، ومنها شهادة البكالوريوس وتعمدت طمس كلمة (انتساب) من الشهادة، على رغم علمها بأن شروط الوظيفة تقتضى أن يكون المتقدم منتظماً. وتـابع أنه تمت مطابقة الشهادات الأصلية بالصور بعد صدور قرار تعيينها، واتضح أن شهادة البكالوريوس انتساب، ما تطلب صدور قرار طي وفصل من الجامعة.

فيما اتهمت الأكاديمية جامعة الجوف بفصلها تعسفيا وطالبت بإعادتها لوظيفتها ورد اعتبارها، وذكرت أنها كانت تدرس في الولايات المتحدة وتقدمت لشغل وظيفة معيدة فوافقت الجامعة على قبولها كمحاضرة لتدريس الطالبات بفرع القريات.

وأضافت أنها فوجئت بفصلها من الجامعة من دون سابق إنذار بعد مضي خمسة أشهر فقط من تاريخ التعيين، حيث علمت أن قرار الفصل جاء لعدم مطابقة الشهادات الأصلية بالصور، مؤكدة أنها ترفض تهمة التزوير وأن الجامعة بالإضافة للجنة مختصة طابقت الشهادات الأصلية مع الصور عند تعيينها.

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