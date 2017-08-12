«مدني مكة» يدعو للحيطة والحذر في ظل توقعات بأمطار رعدية

تواصل – فريق التحرير:

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة؛ كافة المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول وذلك في ظل توقعات بهطول أمطار رعدية تتراوح مابين متوسطة إلى غزيرة.

وشدد “مدني مكة” على ضرورة الابتعاد عن مصادر التيارات الكهربائية والتقيد برسائل الدفاع المدني في تلك الحالات الماطرة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة قد توقعت احتمالية هطول أمطار تتراوح ما بين متوسطة إلى غزيرة حيث أشارت تلك التوقعات بالامتداد الفاصل المداري (الموسمي) يصحب بكتلة رطبه تؤثر على بعض مناطق المملكة ومنها المرتفعات لمنطقة مكة المكرمة اعتبارا من يوم غد الأحد ٢١-١١-١٤٣٨.

وأشارت مديرية الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة إلى احتمالية تأثر الأجزاء الساحلية من المنطقة بهطول أمطار رعدية يصاحبها أتربه مثارة نتيجة التيارات الهابطة.