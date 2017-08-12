 الكويت تلقي القبض على 12 مطلوبا في «خلية العبدلي» | صحيفة تواصل الالكترونية

الكويت تلقي القبض على 12 مطلوبا في «خلية العبدلي»

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الكويت تلقي القبض على 12 مطلوبا في «خلية العبدلي»

تواصل – وكالات:

كشفت وزارة الداخلية الكويتية، عن تمكنها من إلقاء القبض على 12 هاربا في أماكن متفرقة من البلاد ضمن  المحكومين عليهم في قضية خلية العبدلي الإرهابية.

وأكدت الوزارة في بيان لها عن  استمرار البحث عن الهاربين الآخرين وهما شخصان اثنان، مشيرة إلى أنها سوف تصدر بياناً لاحقاً بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية المقررة.

وتعود قضية ” خلية العبدلي” إلى أغسطس 2015، حين أعلنت الداخلية الكويتية عن ضبط أعضاء في خلية إرهابية، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة في منطقة العبدلي شمال العاصمة الكويت.

وكانت قد وجهت للمتهمين عدة اتهامات بـ”التخابر مع إيران وحزب الله، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت”.

كما اتهمتم بتلقي تدريبات على كيفية نقل وتخزين الأسلحة واستخدامها وتصنيع المتفجرات وتلقوا دورات نظرية ودُربوا على التجنيد.

وبحسب التحقيقات فقد اعترف متهمون بتلقي مبالغ مالية من جهات تابعة لحزب الله في لبنان، فيما أقرّ بعضهم بأن تجميع الأسلحة بدأ ردة فعل على «الأوضاع الإقليمية غير المريحة» التي زعم أنها تستدعي الحيطة والاستعداد للدفاع عن النفس.

وبعد تفجير مسجد الصادق بدأوا في التخلص من الكميات التالفة ثم تخزينها في حفرة داخل المزرعة.. وواجه المتهمون تهمتي التخابر والإضرار بمصالح البلد.

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