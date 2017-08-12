 توقعات «الأرصاد»: غبار وسماء غائمة وأمطار على هذه المناطق | صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات «الأرصاد»: غبار وسماء غائمة وأمطار على هذه المناطق

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توقعات «الأرصاد»: غبار وسماء غائمة وأمطار على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان تشمل السواحل منها و مرتفعات (عسير ، نجران ، الباحة )، وسماء غائمة الى غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة وتبوك، كما يستمر تأثر السواحل الغربية والشرقية للمملكة بالارتفاع في معدل الرطوبة النسبية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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