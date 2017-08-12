 بالصور.. «هيئة الاتصالات» توقف خدمات فرع لشركة «زين» بالرياض | صحيفة تواصل الالكترونية

بالصور.. «هيئة الاتصالات» توقف خدمات فرع لشركة «زين» بالرياض

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بالصور.. «هيئة الاتصالات» توقف خدمات فرع لشركة «زين» بالرياض

 

تواصل – الرياض:

أوقفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم خدمات فرع لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بمدينة الرياض لوجود مخالفات تتعلق  بتنفيذ قرار الهيئة الخاص بوثيقة حماية طالب الخدمة / المستخدم، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار.
وشددت الهيئة على عدم التهاون في اتخاذ ما يلزم تجاه مخالفات نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة.
يأتي ذلك في إطار حرص واهتمام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على حفظ حقوق المشتركين، وضمان عدم وجود أي ممارسات مخالفة لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.

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