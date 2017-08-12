أمانة الشرقية: إنجاز 70% من أعمال الإزالة بـ«مسورة العوامية»

تواصل – الشرقية:

أكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، محمد الصفيان، أن عمليات الهدم في حي المسورة القديم بالعوامية، بلغت حاليا 70%، مشيرا إلى أن تنفيذ مشروع تنمية الحي سيتم الانتهاء منه في غضون عامين.

وأوضح أن الهدم يشمل مباني عشوائية وقديمة متداخلة، وبينها أزقة ضيقة، ولا يمكن حتى لسيارات الدفاع المدني والسيارات الصغيرة العبور في تلك الأزقة، إذ لا يتجاوز عرض بعض الأزقة مترا ونصف المتر، ما يشكل خطرا على السكان في حال حصول الحوادث.

وأشار متحدث أمانة الشرقية إلى أن حي المسورة، به منازل مهجورة آيلة للسقوط تهدد حياة القاطنين في الحي القديم، مشيرا إلى أن مشروع تنمية الحي يتضمن إنشاء سوق النفع العام ومحلات تجارية ذات طابع أثري إضافة إلى المنطقة الأثرية، وفقا لـ”الرياض”.

وأضاف كذلك أنه سيتم إنشاء مركز ثقافي، ومكتبة عامة، وصالة رياضية، وكافتيريات ومطاعم، وقاعات مناسبات (رجال ونساء)، إضافة إلى إنشاء مجمع تجاري، ومبانٍ استثمارية، وكذلك إنشاء رياض الأطفال، وعدد من مواقف انتظار السيارات، بطاقة استيعابية تصل إلى 610 مواقف.