مصادر: «الداخلية» تشترط دليل استخدام عربي لفسح المواد الكيميائية

تواصل – الرياض:

أوضحت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية اشترطت لدخول الحاويات الكيميائية المحملة بمواد مثل المبيدات، والمنظفات، والمزيلات، والمعطرات، أو عرضها للبيع في الأسواق، أن تحتوي على دليل استخدام تعريفي باللغة العربية، وذلك من أجل تجنب مخاطرها.

جاء ذلك في خطاب وجهته الداخلية إلى وزارة التجارة، وينص على أنه يجب وضع إجراءات التعريف باللغة العربية على المواد الكيماوية، واتخاذ اللازم لمنع دخولها أو بيعها ما لم تتضمن إجراءات التعريف، وعلى أن تكون تلك الإجراءات باللغة العربية وذلك لكي يسهل معرفة المخاطر التي يمكن أن تسببها والطرق التي يمكن من خلال تفادي تلك المخاطر وطرق المعالجة.

هذا وتنص المادة 14 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها على أنه في حال مخالفة أي حكم من أحكام النظام يتم معاقبة المخالف بأي من العقوبات التالية: غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وكذلك منع المخالف من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة لا تزيد على 5 سنوات، وفقا لـ”الوطن”.

كما نصت المادة على أنه إضافة للعقوبات السابقة، يجوز الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة إلى مصدرها أو إتلافها، وذلك على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة.